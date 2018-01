Dortmund. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat sein Testspiel am Samstag Nachmittag beim ASC Dortmund mit 0:1 (0:0) verloren. Das Tor des Tages erzielte der Dortmunder Dennis Drontmann per Foulelfmeter in der 22. Minute. Trotz der Niederlage präsentierte sich der WSV, der auf einige Leistungsträger verzichten musste, auf dem Kunstrasen in Dortmund-Aplerbeck sehr ordentliche, die beste Gelegenheit vergab Torjäger Christopher Kramer kurz vor Schluss.