Das Tor für die Fohlen schießt Elvedi.

Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat das Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0) verloren. Das Tor für Gladbach erzielte Elvedi in der 69. Minute nach Ecke von Gladbachs Spezialist für den ruhenden Ball, Vinzenzo Grifo. Einen Freistoss setzte Grifo kurze Zeit später an die Latte.

Während der WSV in der ersten Halbzeit diszipliniert verteidigt hatte, bestimmte Gladbach von Beginn an das Spiel. Beim WSV ackerte Christopher Kramer als einzige Spitze in der ersten Halbzeit oft allein auf weiter Flur. So kamen beide Mannschaften kaum zu Torchancen, die beste vergab noch Enzo Wirtz in der ersten Hälfte mit einem Schuss weiter über das Tor. Mit seiner enormen Laufarbeit gehörte er zu den stärksten Spielern des WSV.

Zur Pause gab es bei drückender Hitze die erwarteten Wechsel und das Spiel nahm an Klasse zu. In der 85. Minute vergab André Mandt die beste Torchance des Spiels. Zuvor hatte Raphael Steinmetz seine Durchsetzungskraft und Torgefährlichkeit mit einem Schuss aus 20 Metern angedeutet. Gladbachs Torhüter Nicolas wehrte zur Ecke ab.

In der Schlussphase hatte überraschenderweise der WSV noch mehr zuzulegen und hätte den Ausgleich verdient gehabt. Die Zuschauer, darunter knapp 1000 Gladbacher Fans, sahen eine taktisch disziplinierte Wuppertaler Mannschaft. Der Bundesligist hatte sich einen Gegner gewünscht, der als Probe für das Pokalmatch gegen Rot-Weiss Essen dient, und diese Rolle füllten die Gastgeber perfekt aus.