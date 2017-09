Am Sonntag ist der Wuppertaler SV zu Gast bei Alemannia Aachen und verliert 1:4 (0:2).

Aachen. Der WSV verliert in Aachen mit 1:4 (0:2). In der Regionalliga-Partie sahen die Zuschauer zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Alemannia früh durch einen Treffer von Tobias Mohr in Führung gehen konnte. Der WSV spielte in der Folge zwar gut mit, konnte sich aber keine eigenen Tormöglichkeiten erspielen. Im Strafraum blieb WSV zu ungefährlich. Im Gegensatz zur Alemannia, die im zweiten Drittel der ersten Hälfte immer mehr Druck aufbaute. Zweimal hatte der WSV schließlich Glück, dass auch die Aachener an ihrer Torausbeute noch arbeiten müssen. Doch drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit konnte die Alemannia dann doch noch nachlegen: Aus 40 Metern zieht Tobias Lippold ab - und trifft zum 2:0-Pausenstand.

In die zweite Hälfte startete der WSV hochmotiviert, Gino Windmüller war es, der dann auch zwei Minuten nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielen konnte. In den Momenten danach zeigte der WSV sich immer noch willig, das Spiel zu drehen. Doch das 3:1 von Torunarigha (63.) war ein Nackenschlag für das Team von Stefan Vollmerhausen, der Silvio Pagano verletzt auswechseln musste. Fünf Minuten vor Schluss machte dann Aachens Kühnel den Deckel auf das Spiel, das der WSV am Ende verdient verloren hat.