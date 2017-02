Wuppertal. Nach der Zustimmung durch den Verwaltungsrat hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Dienstagabend den Vertrag mit Cheftrainer Stefan Vollmerhausen bis 2020 verlängert. Zur Vertragsunterzeichnung trafen sich die Vorstände Lothar Stücker, Horst Willich und Manuel Bölstler mit Vollmerhausen.

Mit der Vertragsverlängerung soll der nächste personelle Eckpfeiler im Konzept WSV 2020 auf dem Weg Richtung 3. Liga gesetzt werden. Eine damit verbundene minimale Anhebung der Bezüge "im unteren dreistelligen Bereich" nannte Vordstandsprecher Lothar Stücker eher symbolisch. "Stefan Vollmerhausen war vielmehr wichtig, dass er hier weiter an dem Konzept mitarbeiten kann", so Stücker. Es mache im Moment so richtig Spaß, wenn ein Plan Schritt für Schritt umgesetzt werde. "Wir haben schon einiges geschafft, es liegt aber noch viel vor uns."

Stefan Vollmerhausen wird in einer Mitteilung des WSV so zitiert: "Wir haben seit längerer Zeit einen Plan für die Mannschaft. Jetzt gibt es auch einen Plan für den Gesamtverein, und ich als waschechter Wuppertaler bin stolz, meinen Beitrag zur Umsetzung des Konzeptes WSV 2020 leisten zu können."