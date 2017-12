Wuppertal. Der WSV hat mit einem Leistungsträger verlängert. Peter Schmetz unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2018/19 bei der Wuppertalern.

Schmetz freut sich über die Vertragsverlängerung, “Ich unterschreibe jetzt zum fünften Mal einen Vertrag beim WSV. Ich weiß einfach, was ich am Verein habe. Mich freut es das ich den eingeschlagenen Weg weiter mitgehen darf.". Der 27-Jährige kam in der laufenden Saison 22 Mal zum Einsatz.

Auch Sportvorstand Manuel Bölstler zeigte sich zufrieden über die Vertragsverlängerung. “Peter hat in den vergangenen Spielzeiten und auch in dieser Saison bewiesen, dass er sportlich und menschlich sehr wichtig fürs Team ist." red