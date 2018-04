Wuppertal. Gaetano Manno hat seinen Vertrag beim WSV um ein weiteres Jahr verlängert und geht somit in seine insgesamt sechste Saison für die Wuppertaler, teilte der Verein am Montag mit. In der laufenden Spielzeit kann der 35-jährige mit sechs Torvorlagen und drei eigenen Treffern bei 21 Saisoneinsätzen überzeugen. Ab der kommenden Saison wird Gaetano Manno zudem Co-Trainer des Regionalligateams um Chefcoach Christian Britscho und Co-Trainer Pascal Bieler.

"Mit diesem tollen Team, das zum größten Teil ja auch in der nächsten Saison hier sein wird, möchte ich auch in meiner Rolle als Co-Trainer vorangehen", wird Manno in einer Meldung des WSV zitiert. So lange wie es sein Körper mitmache, wolle er weiter aktiv bleiben. red