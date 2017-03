WSV verlängert mit Eigengewächs Dominik Heinen

WSV verlängter mit Eigengewächs Heinen

Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat den Vertrag mit Mittelfeld-Talent Dominik Heinen um ein Jahr bis 2018 verlängert. Heinen hatte schon im vergangenen Jahr noch als A-Jugendlicher einige Spiele in der Ersten absolviert und spielt seit insgesamt zehn Jahren im Verein.

"Dominik hat eine gute Entwicklung genommen und sich kontinuierlich gesteigert. Auch in der neuen Saison wollen wir ihm die Chance geben, den gemeinsam eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", sagte Sportdirektor Manuel Bölstler."Ich freue mich, dass ich seit zehn Jahren beim WSV bin und auch weiterhin ein Teil dieser Mannschaft sein kann. Dabei kann ich mich sportlich weiterentwickeln. Die Ziele des Vereins sehe ich ähnlich wie meine eigenen, daher halte ich es für die richtige Entscheidung, diesen Weg weiter mitzugehen", sagte Heinen. In dieser Saison hatte der 19-Jährige bisher fünf Teilzeiteinsätze in der Liga. red