Wuppertal. Den letzten Test vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga West gegen den 1. FC Saarbrücken hat der Wuppertaler SV verloren. Vor mehr als 2000 Zuschauern im Sportfeld siegte die Lottner-Elf mit 3:0 gegen die Rot-Blauen. In der ersten halben Stunde agierte der WSV harmlos und konnte seine Chancen dann nicht nutzen. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause.

Der WSV muss ohne Peter Schmetz auskommen, der beim Aufwärmen Probleme feststellte. Für ihn spielt Tristan Duschke.

Auch in Halbzeit zwei gelang dem WSV kein Tor. Der Gegner konnte gleichwohl nachlegen. In der 66. Minute trifft Fenninger und zum 3:0-Endstand netzt Dausch (80.) ein.

Der Bonner SC, der Auftaktgegner des WSV in der kommenden Woche, hat seinen letzten Test vor der Meisterschaft Freitagabend gegen den Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers mit 3:1 für sich entschieden.

Tore 1:0 Behrens (15.), 2:0 Fenninger (66.), 3:0 Dausch (80.).