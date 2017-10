Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV muss im Viertelfinale des Niederrheinpokals bei Oberligist TV Jahn Hiesfeld antreten. Im Anschluss an die letzten beiden Partien des Achtelfinales, in denen sich die Regionalligisten Rot-Weiss Essen (2:0 beim SC Düsseldorf-West ) und Rot-Weiß Oberhausen (9:3 bei Oberligist DSC 99) am Mittwochabend durchsetzten, wurde die nächste Runde im ETB-Vereinsheim von keinem Geringeren als Otto Rehhagel ausgelost. Knüllerpartie des Viertelfinales ist das Regionalliga-Duell KFC Uerdingen - RWO.

Die übrigen Spiele: FSV Duisburg 99 - SV Scherpenberg (beide Landesliga) und TuRu Düsseldorf RWE. Die Runde ist für Samstag den 25. November angesetzt. Das Wochenende vom 24. bis 26. November ist in der Regionalliga spielfrei.