Fußball-Regionalliga WSV trennt sich von Schwertfeger

Der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler wurde vorzeitig aufgelöst. im Testspiel beim ASC Dortmund am Samstag soll bereits ein neuer Spieler für ihn auf dem Platz stehen.

Wuppertal. Es hatte sich angedeutet: Nun gehen Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV und Mittefeldspieler Kai Schwertfeger schon im Winter getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 28-Jährigen, der Ende Dezember mit der Bekanntgabe seines Wechsels zum KFC Uerdingen nach der Saison für Aufregung gesorgt und zudem um vorzeitige Freigabe gebeten hatte, wurde am Freitag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Bisher hatte sich der WSV hart gezeigt, weil Uerdingen nicht bereit war, einen finanziellen Ausgleich zu zahlen. Kai hat selbst dafür gesorgt, dass eine Entschädigungszahlung zur Vertragsauflösung geleistet wird“, teilte Sportdirektor Manuel Bölstler gestern mit. Über die Höhe sei Stillschweigen vereinbart worden.

Beim Testspiel am Samstag beim Westfalen-Oberligist ASC Dortmund, (15 Uhr, Kunstrasenplatz Schweizer Allee 29 a), soll bereits ein Neuer auf dem Platz stehen, der Schwertfegers Rolle im Mittelfeld übernehmen könnte. Schwerfeger, der im Sommer von Drittligisten Rostock gekommen war, gehörte in der 23 Spielen, die er für den WSV bestritt meist zu den Stützen, erzielte drei Tore.Beim heutigen Testspiel beim Westfalen-Oberligist ASC Dortmund soll beim WSV ein Neuzugang auf dem Platz stehen, das kündigte Stefan Vollmerhausen, der Trainer der Regionalliga-Fußballer gestern an, ohne bereits einen Namen nennen zu wollen. Offenbar soll es sich um einen defensiven Mittelfeldspieler handeln, die Position also, auf der durch die vorzeitig geäußerten Wechselabsichten von Kai Schwertfeger eine Baustelle entstanden ist.

Trainer beim Testgegner ASC Dortmund ist übrgens eine guter Bekannter. Adrian Alipour war im Sommer vorübergehend Co-Trainer beim WSV. Er hat den Oberligisten dann im September am siebten Spieltag auf dem letzten Platz übernommen und die Mannschaft seitdem mit neun Punkte aus elf Spielen von den Abstiegsplätzen geführt.