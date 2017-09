Am Freitagabend ist der SV Rödinghausen zu Gast im Stadion am Zoo. In die Kabine gehen die Teams mit einem 0:0.

Wuppertal. Gegen den SV Rödinghausen ist der WSV in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft. Zwar hatten die Gäste die erste Chance, aber danach fand der WSV immer besser ins Spiel. Vier Torchancen reichten dem WSV aber leider nicht, um ein Tor zu erzielen und so ging es mit 0:0 in die Pause.