Kader

Tor: Joshua Mroß, Sebastian Wickl.

Abwehr: Peter Schmetz, Tjorben Uphoff, Len Heinson (neu aus Bocholt), Angelo Langer (neu aus Wattenscheid), Tom Meurer (eigene A-Jugend), Silvio Pagano, Dennis Malura (neu von RWE).

Mittelfeld Jan-Steffen Meier (neu von RWE), Daniel Grebe, Meik Kühnel (neu aus Aachen), Gino Windmüller, Sascha Schünemann, Marco Cirillo, Yusa Alabas (eigene A-Jugend), Daniel Hägler (neu aus Nordhausen).

Angriff Christopher Kramer, Kamil Bednarski (neu von RWE), Gaetano Manno, Semir Saric, Kevin Hagemann, Jonas Erwig Drüppel (neu aus Wattenscheid), Enes Topal.

Trainingswoche täglich 16.30 Uhr, Freitag 15.30 Uhr Training auf dem Platz, Montag und Freitag Oberbergische Straße, Mittwoch, Donnerstag Freudenberg, Dienstag noch offen. , Di. und Do. zusätzlich 10 Uhr Athletiktraining im Studio Plus D Sports von David Gröger in Solingen. Erster Test Samstag, 23. Juni, 14 Uhr beim Neu-Bezirksligisten VfB Schwelm, Am Brunnen in Schwelm.