Wuppertal. Im letzten Testspiel vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf II hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Sonntag gegen den guten Oberligisten SSVg Velbert 0:0 gespielt. Es war erst die zweite Partie in der Vorbereitung, die auf Naturrasen stattfinden konnte. Die Bedingungen an der Oberbergischen Straße waren für die Jahreszeit sehr ordentlich.

Für das Spiel des WSV galt das nicht durchgängig, wobei die Wuppertaler auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Zugang Andreas Ivan laboriert wie Kapitän Gaetano Manno immer noch an einer Zerrung. Mit Silvio Pagano fiel ein weiterer wichtiger Spieler aus. Er hat aus dem Training einen dicken Knöchel. Sein Einsatz gegen Düsseldorf ist möglicherweise gefährdet. Unter den Augen von Düsseldorfs Trainer Aksoy spielte sich das Geschehen zunächst meist zwischen den Strafräumen ab. Dem WSV gelang es zunächst nur selten, die dicht gestaffelte Abwehr der Velberter auszuhebeln. Der neue Stoßstürmer Yordi Teijsse hing ein bisschen in der Luft.

Velbert hielt die Partie weitgehend ausgeglichen. Erst in der letzten halben Stunde konnte sich der WSV dann eine deutlich Überlegenheit herausarbeiten und einige schöne Angriffe auch bis in den Strafraum durchbringen. Teijsse, Jan Holldack und Kevin Hagemann verpassten einige Mal einen Treffer nur ganz knapp. „Das haben wir uns für Freitag aufgehoben“, sagte Trainer Stefan Vollmerhausen, und sprach von einem guten Spiel seiner Mannnschaft.