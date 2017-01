Wuppertaler SV WSV spielt 1:1 in Dortmund - Neuzugang Holldack trifft

Dortmund. Einen Tag nach seiner Verpflichtung hat WSV-Zugang Jan Holldack gleich einen guten Einstand gefeiert. Beim 1:1 im Test beim Westfalen-Oberligisten ASC Dortmund erzielte der 20-Jährige, der bis zum Saisonende vom englischen Zweitligisten Brentfort ausgeliehen ist und die Chefrolle im defensiven Mittelfeld übernehmen soll, den WSV-Treffer. Nach 79 Minuten war sein erster Einsatz im rot-blauen Dress beendet und er durfte zum Duschen. „Ich glaube man hat schon gesehen, warum wir ihn geholt haben, er war sehr aggressiv in den Zweikämpfen und hat gute Lösungen gefunden“, sagte Sportdirektor Manuel Bölstler zufrieden.



Auf dem schönen Kunstrasenplatz in Dortmund Aplerbeck, war es insgesamt für den WSV nicht leicht gegen den gut gestaffelten Oberligisten das Spiel zu machen und auch Torchancen zu kreieren. Nach der Pause und einigen Wechseln gelang das deutlich besser. Die Führung nach 68 Minuten war deshalb hochverdient. Jan Holldack nahm einen Abpraller auf und setzte ihn mit rechts in die Maschen.



Kurz vor dem Ende gelang dem Oberligisten, der von Ex-WSV-Co-Trainer Adrian Alipour trainert wird, noch der schmeichelhafte Ausgleich. „Angesichts der winterlichen Bedingungen in Wuppertal ist es wichtig, dass wir Spielzeit bekommen“, kommentierte Manuel Bölstler die Partie und war nicht nur mit der Leistung von Jan Holldack zufrieden.



Nach dem 0:2 gegen Paderborn und den jeweils mit 1:1 geendeten Spielen gegen Viktoria Köln und die SF Lotte war es bereits der vierte Test binnen acht Tagen. Der nächste folgt am Mittwoch (19.30 Uhr) beim FSV Vohwinkel, dann erstmals auf Wuppertaler Boden – wenn das Wetter mitspielt.