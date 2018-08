Aufgrund der Übertragung durch den Sender Sport1 sind zwei Spiele von Regionalligist Wuppertaler SV verlegt worden: Die Partie gegen Alemannia Aachen wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Das Spiel gegen RWO wurde auf den bei Fans eher unbeliebten Montagstermin gelegt: Anstoß ist am 1. Oktober um 20.15 Uhr. Beide Partie werden im Stadion am Zoo ausgetragen.

Der Kader des WSV als Slideshow