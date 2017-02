Der Wuppertaler SV kann am Freitag, wie geplant, sein erstes Liga-Spiel nach der Winterpause bestreiten.

Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV kann am Freitag, wie geplant, sein erstes Liga-Spiel nach der Winterpause bestreiten. Eine Platzkommission der Stadt gab am Donnerstagvormittag nach Begutachtung des Rasens im Stadion am Zoo grünes Licht für die Nachholpartie gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.

Anstoß ist um 19 Uhr. Im Hinspiel hatte der WSV nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 erreicht, steht aktuell acht Punkte besser als die auf dem ersten Abstiegsrang rangierenden Düsseldorfer. „Der Wuppertaler SV begrüßt diese Entscheidung und hofft auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen“, kommentierte der Verein die Freigabe des Rasens durch die Stadt.