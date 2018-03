Dem Nachholspiel von Fußball-Regionalligist beim FC Wegberg-Beeck am Dienstagabend (19.30 Uhr) steht nichts mehr im Wege. Eine Platzkommission befand am Vormittag, dass der Rasen im Wegberger Waldstadion bespielbar ist. Die leichten Schneefälle der Nacht hatten daran nichts geändert, zumal bereits ab dem Vormittag die Sonne über dem Niederrhein strahlte. Die Wettervorhersage geht von Tageshöchsttemperaturen von sechs Grad in Wegberg aus.

Am Abend könnte es wieder gen Gefrierpunkt gehen. Weitere Niederschläge sind heute aber nicht mehr angesagt. Beide Mannschaften wollen unbedingt spielen, denn der Termindruck durch die vielen Nachholspiele ist schon jetzt groß. Für beide ist es das erste, das sie abarbeiten könnten. Der WSV hat in den restlichen acht Wochen bis Saisonende bekanntlich insgesamt sechs davon zu absolvieren. Vom Spiel berichtet die WZ live: Zum Liveticker hier klicken! gh