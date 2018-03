WSV-Gewinnspiele

Wir verschenken 5 x 2 Karten für das Spiel WSV gegen Alemania Aachen

Zum nächsten Heimspiel empfängt der Wuppertaler Sportverein am Samstag, 24. März, Alemania Aachen. Los geht es um 14 Uhr im Stadion am Zoo. Wer kostenlos dabei sein will, macht bei diesem Quiz mit und hat die Chance, zwei Karten zu bekommen. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 22. März, um 18 Uhr. Die... mehr