Kartenvorverkauf für Pokalspiel erfolgreich gestartet. Jetzt auch VIP-Karten im freien Verkauf.

Wuppertal. Für das Pokalspiel zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen am Dienstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo wurden innerhalb von wenigen Stunden alleine in Wuppertal 2400 Karten verkauft.



Auch VIP-Karten im freien Verkauf



Für alle, die das Pokal-Halbfinale in einem ganz besonderen Ambiente genießen möchten, inklusive Kontakt zu Offiziellen und Spielern nach Ende der Partie, bietet der WSV ein kleines Kontingent an VIP-Karten an: Im Ticket enthalten sind neben der exklusiven Atmosphäre das komplette Catering inklusive Essen und aller Getränke. Karten gibt es zum Preis von 110 Euro auf der Geschäftsstelle oder ganz einfach per Bestellung unter folgenden Link.