Fußball-Regionalliga: Der Wuppertaler SV gewinnt 5:1 gegen den SC Verl.

Wuppertal. Der WSV hat gegen den SC Verl 5:1 gewonnen und grüßt vom vierten Tabellenplatz. Nach einem Foul an Viktor Maier konnte Verl den Freistoß zur Führung nutzen. Özkara war es, der von der Strafraumgrenze nach Abwehr durch Tristan Duschke aus zwölf Metern traf (16.). Der WSV tat sich auch danach schwer, konnte dann aber einen Konter zum Ausgleich nutzen. Von der Seitenauslinie hatte Pagano an den zweiten Pfosten geflnkt, wo Kramer hoch in der Luft stand und den Ball ins Tor nicken konnte (32.).

In die zweite Hälfte starteten beide Teams zunächst verhalten ins Spiel. Dann aber platzte beim WSV der Knoten: Erst traf Mandt nach einer Flanke von Pagano mit dem Innenrist ins lange Eck (58.), danach glänzte Kevin Hagemann mit einem sensationellen Kopfballtor nach schöner Vorarbeit von Gaetano Manno (68.). Nach einem Alleingang von Raphael Steinmetz, der den Ball gefühlvoll über den Torhüter lupfte, konnte Kapitän Gaetano Manno dann das 4:1 (72.) erzielen.

Wurde dem WSV dann ein Tor von Gino Windmüller wegen gefährlichen Spiels aberkannt, durfte der WSV-Defensivspieler wenige Minuten später aber doch jubeln, als der Ball nach einer Ecke von André Mandt erst den Kopf von Windmüller und dann den Weg ins Tor fand (78.). 5:1 lautete dann auch der Endstand. Der WSV steht nach diesem Sieg auf Platz vier der Tabelle.

Tristan Duschke hatte in der ersten Hälfte mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden müssen. Er wurde noch im Stadion genäht.