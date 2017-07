Der Fußball-Regonalligist hat am Mittwochabend die SpVg. Schonnebeck zum Textxpiel empfangen.

Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat am IMttwochabend sein drittes Testspiel absolviert. Auf dem Sportplatz an der Oberbergischen Straße musste WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen beim 4:1-Sieg gegen den Oberligisten SpVg. Schonnebeck jedoch auf Torhüter Joshua Mroß verzichten, der Probleme mit der Patellasehne hat. Davide Leikauf war ebenfalls nicht im Kader: Der 27-Jährige fällt wegen Oberschenkel-Problemen für den Rest der Woche aus.

Das ist besonders bitter für den Deutsch-Italiener, verpasst der langjährige WSV-Akteur so doch das Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, das am Samstag um 16 Uhr im Stadion am Zoo angepfiffen wird.

Erwartet werden mehr als 5000 Zuschauer. Karten gibt es auf der Geschäftsstelle des WSV, im WSV-Fanshop an der Rathaus Galerie oder im Netz: wuppertal-live.de