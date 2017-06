WSV präsentiert am Samstag neues Trikot

Wuppertal. Am Samstag stellt Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV das Trikot für die kommende Spielzeit vor. Vorstand, Trainer und Spieler des WSV werden die neuen Jerseys ab 14 Uhr im WSV-Fanshop in der Elberfelder Rathausgalerie präsentieren. Dort sind auch weiterhin Karten für das Freundschaftsspiel des Sportvereins gegen die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach am 8. Juli im Stadion am Zoo erhältlich. Nur noch bis einen Tag vorher, den 7. Juli, können sich Dauerkarten-Inhaber übrigens ihre Plätze sichern. Das Bestellformular im Netz unter www.wuppertalersv.com