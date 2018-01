Wuppertal. Der Wuppertaler SV verpflichtet eine neuen Spieler. Neuzugang Michael Blum verstärkt die Defensive beim Regionalligisten. Das gab der Verein am Montagabend bekannt. Der 29-Jährige trainierte in den letzten Wochen mit der Mannschaft. Am Montag unterschrieb er den Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Blum wird mit der Rückennummer 28 beim WSV antreten.

Blum hat Zweitligaerfahrung. Dort absolvierte der gebürtige Düsseldorfer 34 Spiele. Zuletzt in der Saison 2011/12 beim MSV Dusiburg. Zudem kommt Blum auf 62 Spiele in der dritten Liga und 100 Regionalligaspiele. Nach einer langwierigen Verletzung war der 29-Jährige ein halbes Jahr ohne Vertrag. Bis Juni 2017 spielte er bei Oberligist Eintracht Trier.

„Mit Michael haben wir einen erfahrenen und vielseitigen Spieler verpflichtet. Wir konnten uns bei seinem mehrwöchigen Probetraining einen guten Eindruck von seinem Leistungsstand verschaffen. Er ist als Linksfuß auf der kompletten linken Seite einsetzbar und aufgrund seiner Größe auch in der Innenverteidigung und auf der Sechs. Nach langer Pause hat Michael jetzt die Möglichkeit sich bei uns wieder zu zeigen“, kommentierte Manuel Bölstler den Neuzugang.

Michael Blum kann es kaum erwarten wieder auf dem Platz zu stehen: „Nach meiner langen Verletzungspause freue ich mich, jetzt wieder bei einem ambitionierten Traditionsverein zu spielen. Ich bin vor drei Monaten zum zweiten Mal Vater geworden und wollte mit meiner Frau, die auch aus Düsseldorf kommt, wieder in der Nähe unserer Heimatstadt wohnen." red