Das Derby zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Essen wurde neu terminiert. Schon gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch das Spiel gegen Wattenscheid wurde neu angesetzt.

Wuppertal. Der WSV holt am 21.2.2018 das Spiel gegen Rot-Weiß Essen nach. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr im Stadion am Zoo. Schon gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Das Spiel hätte ursprünglich am 3.12. stattfinden sollen, wegen Unbespielbarkeit des Rasens war das Spiel abgesagt worden.

Auch für das ausgefallene Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 gibt es eine neue Ansetzung: Am 10.02.2018 um 14:00 Uhr startet das Nachholspiel. Das für den 16.12. geplante Traditionsduell musste wetterbedingt abgesagt werden.

Der WSV hat nach dem Winter einen straffen Zeitplan, dabei ist das ausgefallenen Spiel gegen Wegberg Beeck noch gar nicht neu angesetzt. Dem Nachholspiel gegen Wattenscheid am 10. Februar folgen: Rhynern (17. Februar, auswärts) und die englische Woche mit dem Essen-Spiel und der nächsten Heimpartie gegen die Gladbacher U 23 am Samstag, 24. Februar. red