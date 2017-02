Wuppertal. Trotz optimaler Voraussetzungen hat es mit dem erhofften Befreiungsschlag für die WSV-U19 im Abstiegskampf der A-Jugend-Bundesliga am Sonntag nur zum Teil geklappt. Im Duell beim Vorletzten Rot-Weiß Oberhausen lagen die Wuppertaler zur Pause mit 2:0 in Front, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen und bleiben Tabellenletzter. Allerdings konnten sie den Rückstand auf Rot-Weiss Essen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz auf drei Punkte verkürzen. Dennoch hätte es gern ein bisschen mehr werden können.

Toni Zupo (30.) und Blerton Muharremi (35.) ließen die Gäste zur Pause jubeln. Doch Oberhausen hatte sich in der Halbzeitkabine offenbar neu eingeschworen, startete gleich mit einem Aluminiumtreffer und kam schon nach 50 Minuten zum Anschluss. Per Elfmeter fiel dann nach 74 Minuten der Ausgleich, der sich zuvor nach einem weiteren Aluminiumtreffer der Gastgeber schon angedeutet hatte.

Am Ende hätte der WSV sogar verlieren können. Schon am kommenden Samstag geht es mit dem heimspiel gegen den Tabellen-Siebten MSV Duisburg weiter (11 Uhr, Uellendahl).