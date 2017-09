Essen. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV tritt im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen den VfB Hilden an. In der ersten Runde hatte der WSV gegen Landesligist Arminina Klosterhardt mit 2:0 gewonnen. In Runde zwei hieß der Gegner Bezirksligist SC Oberhausen, den die Rot-Blauen mit 8:0 vom Platz gefegt hatten.

Das Spiel findet entweder am 8. oder am 11. Oktober statt.