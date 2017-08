Der Fußball-Regionalligist hat als Gegner den Bezirksliga-Aufsteiger zugelost bekommen.

Duisburg. Am Donnerstagabend ist in der MSV-Arena in Duisburg die zweite Runde des Niederrheinpokals ausgelost worden. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV, einziger noch verbliebener Pokalteilnehmer aus dem Tal, muss zu Bezirksliga-Aufsteiger SC 1920 Oberhausen. Spieltag soll der 3. September sein. Der WSV, der erst am Mittwoch mit einem 2:0 in der ersten Runde gegen den Oberhausener Stadtteilklub DJK Arminia Klosterhardt durchgesetzt hatte, hat damit einen nur vermeintlich einfachen Gegner vor der Brust. Denn die der SC war in der vergangenen Saison mit einem Torverhältnis von 148:45 in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit 62 Toren bester Goalgetter war Spieler David Möllmann. In der ersten Runde hatten die Oberhausener ihr Weiterkommen durch einen 5:1-Sieg beim Bezirksligisten SC Bocholt 1926 gesichert.

Die Begegnungen im Überblick:

DJK VfB Frohnhausen : Sportfreunde Baumberg

TSV Aufderhöhe : ETB SW Essen

TSV Bayer Dormagen : TuRU Düsseldorf

DJK Teutonia St. Tönis : VfB Hilden

DJK TuS Stenern : SC Düsseldorf-West

SC 20 Oberhausen : Wuppertaler SV

DJK St. Winfried Kray : RW Oberhausen

VfL Tönisberg : KFC Uerdingen

SF Hamborn 07 : SV Straelen

SV Burgaltendorf : TV Jahn Dinslaken Hiesfeld

SC Kapellen-Erft : VFB Homberg

SC Velbert : Ratinger Spvg Germania

1. FC Kleve : Sieger aus RW Essen / FC Kray

SV Scherpenberg : SSVg Velbert

SV Sonsbeck : VfR Krefeld-Fischeln

FSV Duisburg 1989 : 1. FC Viersen