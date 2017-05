Der 23-Jährige will zurück in den Fußball-Westen. Wieder beim WSV zu spielen, wäre eine "Herzensangelegenheit" für den Mittelfeldspieler, der derzeit für den FC Schönberg 95 in der Regionalliga Nord spielt.

Wuppertal. Er gehörte zu den Publikumslieblingen, als der WSV in den Niederungen der Oberliga Niederrhein unterwegs war: Kevin Weggen. Der heute 23-Jährige ist derzeit beim VfB Lübeck unter Vertrag, ist aber für die Rückrunde an den FC Schönberg 95 ausgeliehen. Nun will Weggen zurück in den Westen, am liebsten in die Regionalliga West. Gerüchten, dass sein Berater bereits in Verhandlungen mit seinem ehemaligen Verein, ebenjenem WSV, stünde, widersprach Weggen nun auf WZ-Nachfrage. "Ich kann nur sagen, dass da nichts dran ist. Was aber stimmt, ist, dass es für mich eine absolute Herzensangelegenheit ist, in der Regionalliga West zu spielen und beim WSV habe ich mich immer richtig wohl gefühlt."

Der heute 23-Jährige war nach seinem Engagement bei den Rot-Blauen zunächst in Diensten der U23 des MSV Duisburg, zur aktuellen Saison schließlich an die Lübecker Lohmühle gewechselt, und war aber bereits in der Rückrunde der laufenden Saison an den FC Schönberg 95 ausgeliehen. Beide Vereine spielen derzeit in der Regionalliga Nord. Bei Lübeck laufen viele Verträge aus, der von Weggen eigentlich erst 2018. Das Gerücht, laut Weggen vom MDR erstmals gestreut, hält sich aber hartnäckig. Auf seinem Facebook-Account widerspricht Weggen ebenfalls energisch, wird aber von WSV-Fans bereits Willkommen geheißen. ull