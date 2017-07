Wuppertal. Bereits in der Winterpause traf der WSV auf Südwest-Regionalligist 1. FC Saarbrücken. Damals gewann das Team von Stefan Vollmerhausen in der Sportschule Wedau gegen die Molschder, die sich in Duisburg im Trainingslager befanden, 2:0. Insgesamt war es damals ein starker Auftritt des WSV gegen einen guten Gegner, der am Ende als Dritter der Regionalliga-Südwest die Relegation für die 3. Liga nur knapp verpasste.

Für die kommende Saison heißt das Ziel der Blau-Schwarzen daher erneut Aufstieg. „Wir hoffen, dass wir dieses Mal über dem Strich stehen werden“, sagte Saarbrückens Trainer Dirk Lottner auf WZ-Nachfrage. Das Spiel gegen den WSV im Rahmen der Saisoneröffnung am Samstag ist für ihn aber nicht nur ein Bonbon für die Saarbrücker Fans, sondern, eine Woche vor dem Meisterschaftsstart gegen den Traditionsclub SSV Ulm, vor allem ein Härtetest. „Beim WSV gehe ich davon aus, dass man das Spiel genauso ernst nehmen wird, wie wir. Immerhin will der WSV ja auch den nächsten Schritt machen“, so der 45-jährige Ex-Kölner.

Ernst nehmen die Wuppertaler das Spiel. Bereits gestern ist die Mannschaft daher mit Trainer- und Betreuerteam ins rund 300 Kilometer entfernte Saarbrücken gereist und übernachtete dort im Hotel. Anstoß im Ludwigsparkstadion ist am Samstag um 14 Uhr.