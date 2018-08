Nach der Klatsche bei Rot-Weiss Essen will der WSV bei seinen Fans Wiedergutmachung leisten und dem heutigen Gast im Stadion am Zoo keine Chance geben. Wie sich Rot-Blau gegen Lippstadt präsentiert hatte, war zwar kein Vergleich zum Spiel gegen Essen. Dennoch: Etwas Zählbares war bei den Bemühungen des WSV bis zur 87. Minute nicht raus gekommen. Die Partie gegen den Aufsteiger war ein Geduldsspiel, Windmüller erlöste die Fans schließlich kurz vor Schluss und erzielte das 1:0. Doch der Aufsteiger gleicht aus und geht dann sogar in Führung.

Den Spielverlauf nachlesen: Hier geht es zu unserem Liveticker!