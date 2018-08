Der WSV kann am fünften Spieltag der aktuellen Saison endlich den zweiten Sieg einfahren. Gegen den SV Straelen setzt sich das Team von Trainer Christian Britscho am Freitagabend im Stadion am Zoo mit 4:1 (2:0) durch.

Die Führung hatte Christopher Kramer nach Zuspiel von Jonas Erwig-Drüppel in der zehnten Spielminute erzielt. Ähnlicher Ablauf beim 2:0: Gleiches Ergebnis: Nach Pass von Erwig-Drüppel trifft erneut Kramer (36.). In der zweiten Hälfte kann der WSV seine Führiung dann noch durch Manno und Topal um zwei Tore erhöhen.

Das Spiel nachlesen: Hier geht es zum Liveticker!