Der Wuppertaler SV hat auch sein zweites Pflichtspiel nach der Winterpause gewonnen und schob sich in der Tabelle auf Platz vier vor. Gleichzeitig wuchs der Abstand auf die Abstiegsplätze auf jetzt schon 13 Punkte. (2/2) Zurück zu Seite 1.



Das 2:1 besorgte Teijsse kurz vor der Pause dann selbst und bewies dabei seine enorme Durchsetzungsstärkte. Nach einem langen Ball stand sein Gegenspieler eigentlich besser, doch Teijsse nutzte dessen Unsicherheit, schnappte sich den Ball, lief allein aufs Tor zu und überwand Torwart Jan Schönwalder.



Nach der Pause hatten die Gäste zunächst eine gute Chance zum Ausgleich, doch Wickl parierte aus kurzer Distanz glänzend. Abwehrchef Peter Schmetz, in dieser Szene noch unter Druck, sorgte dann wenig später für das 3:1. Nach einer tollen Freistoßflanke von Jan Holldack sprang der WSV-Recke am gegnerischen Fünfmeterraum am höchsten und nickte ein. Anschließend vergab der WSV weitere gute Möglichkeiten und damit scheinbar die Chance, in der Tabelle aufgrund des dann besseren Torverhältnisses noch an den Viertplatzierten Essener vorbeizuziehen. Doch das dafür nötige Tor fiel in der Nachspielzeit doch noch. Nach einem Schuss des eingewechselten Ercan Aydogmus stocherte Jan Holldack den Ball noch über die Linie. Es war das Zückerchen auf einen weiter optimalen Start nach der Winterpause.