Der Wuppertaler SV hat auch sein zweites Pflichtspiel nach der Winterpause gewonnen. Mit 4:1 (2:1) besiegte der Fußball-Regionalligist am Samstag den bisher punktgleichen SV Rödinghausen und schob sich in der Tabelle auf Platz vier vor. Gleichzeitig wuchs der Abstand auf die Abstiegsplätze auf jetzt schon 13 Punkte. (1/2)

Wuppertal. Vor 2912 Zuschauern taten sich die Gastgeber auf tiefem Rasen etwas schwerer als beim 5:1 zum Auftakt gegen Düsseldorfs U 23. Kapitän Gaetano Manno, der eigentlich nach Gelbsperre wieder spielen sollte, hatte am Freitag im Abschlusstraining wieder Probleme im Oberschenkel verspürt und war gar nicht im Kader. So begann die gleiche Elf, die gegen Düsseldorf überzeugt hatte.



Zunächst gab es allerdings einen Rückschlag. Gerade schien der WSV ein Übergewicht zu erhalten, da fiel nach 15 Minuten etwas überraschend die Gästeführung. Den Schuss von Joshua Holtby – übrigens der jüngere Bruder von HSV-Profi Lewis Holtby – konnte Sebastian Wickl mit toller Fußabwehr noch entschärften. Der Ball sprang aber Tobias Steffen vor die Füße und der hatte aus zwölf Metern keine Mühe einzuschießen. Doch die WSV-Antwort kam prompt. Andreas Ivan schickte Mittelstürmer Yordi Teijsse an der Außenlinie eigentlich etwas ungenau. Der holte sich aber den Ball und flanke prompt und mit gutem Effet in den Fünfmeterraum, wo Kevin Hagemann nur noch den Fuß hinhalten musste.

