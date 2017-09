Der Fußball-Regionalligist verliert gegen den neuen Tabellenführer mit 4:0 im Stadion am Zoo.

Wuppertal. Auch der dritte Ansturm auf die Tabellenspitze ist dem Wuppertaler SV nicht gelungen. Trotz einer kämpferisch starken Leistung unterlagen die Wuppertaler am Freitagabend im Stadion am Zoo dem dem SV Rödinghausen mit 0:4 (0:0). Nun darf sich stattdessen die Mannschaft von Ex-Profi Alfred Nijhuis über Nacht über den Platz an der Sonne freuen. In einem Kampfspiel vor 2000 Zuschauern brachte ein Doppelschlag der Gäste nach 55 Minuten den WSV um den Lohn der Arbeit. Kurz zuvor hatte Christopher Kramer zwei Großchancen für den WSV vergeben und es schien fast so, als ob die Gastgeer, wie zuletzt beim 5:1 gegen Verl so richtig in Schwung kommen würden.

Doch Rödinghausen war eben nicht Verl und nutzte mit seiner individuellen Klasse praktisch die erste Situation, als der WSV ihm die Luft zum Kontern ließ. Engelmann flankte von links, am zweiten Pfosten stand Tobias Steffen parat und schoss ein. Und dem nicht genug: Zwei Minuten später erzielte Torjäger Marius Bülter nach einem Freistoß aus dem Strafraumgetümmel heraus gedankenschnell zum 2:0 ein.

Mit einem Elfmeter-Treffer erhöhte Rödinghausen dann und der eingewechselte Möllmann konnte schließlich zum Endstand einnetzen.