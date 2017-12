Wegberg/Wuppertal. Bereits am Freitag Vormittag gab es die erste Absage eines Fußballspiels mit Wuppertaler Beteiligung. „Fußball ist hier nicht möglich“, beschied eine Platzkommission nach Besichtigung, des von den jüngsten Regenfällen durchgeweichten Rasens des Waldstadions in Wegberg–Beeck. Die für Sonntag vorgesehene Regionalliga-Partie gegen den Wuppertaler SV fällt aus. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht - und er wird aber definitiv nicht mehr in diesem Jahr liegen.

Für den WSV ist es bereits die zweite Spielabsage, nach der Partie gegen RWE. Beide Partien, müssen in 2018 nachgeholt werden, der Terminplan wird bereits eng. Übrigens hatte der WSV ohnehin für den 10. Februar ein Testspiel gegen Wegberg ins Auge gefasst, vielleicht wird dann ja um Punkte gespielt. gh