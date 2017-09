Eine Halbzeit ist gespielt. In der Partie WSV - Viktoria Köln sind in den ersten 45 Minuten keine Tore gefallen.

Wuppertal. Der Wuppertaler SV hat mit Viktoria Köln am Mittwoch den Top-Favoriten der Liga zu Gast im Stadion am Zoo. Es steht nach 45 Minuten 0:0. Der WSV ist zwar in Halbzeit eins die spielbestimmende Mannschaft gewesen, ließ Viktoria Köln keine Räume, um ins Spiel zu kommen, konnte aber selbst seine beiden großen Torchancen nicht nutzen. Nur einmal konnten indes die Kölner gefährlich werden im WSV-Strafraum.