Wuppertal. Mit einem 3:1-Sieg ist Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Samstag in die Meisterschaft gestartet. Gegen Aufsteiger TV Herkenrath hatte sich der WSV zunächst jedoch schwer getan, so dass die Mannschaft von Trainer Christian Britscho mit einem 0:0 in die Pause ging. Kurz nach Wiederanpfiff fiel dann aber das erlösende 1:0. Das Spiel im Liveticker nachlesen: Hier klicken!

Unsere Bildergalerie vom Spiel WSV - TV Herkenrath