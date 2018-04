0:4 (0:2) verliert der Wuppertaler SV gegen den TuS Erndtebrück.

Nach der 0:4-Niederlage gegen den TuS Erndtebrück hat die WZ mit André Mandt und WSV-Stürmer Christopher Kramer gesprochen.

Andre Mandt: „Wir sind alle super enttäuscht, die Stimmung in der Kabine ist natürlich überhaupt nicht gut. Wir hatten uns viel vorgenommen, gerade weil wir auch wissen, dass Mittwoch das Derby ansteht. Wir wollten ein Zeichen setzen, damit auch viele Fans am Mittwoch ins Stadion kommen. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir wollen aber auch keine Ausreden suchen und wissen, dass wir es verbockt haben. Zum Glück stehen jetzt englische Wochen an, wo wir es dann besser machen können. Wir wissen alle, wie wichtig das Mittwoch ist. Das Spiel müssen wir aufarbeiten und dann abhaken. Am Mittwoch machen wir es besser und holen hoffentlich drei Punkte.“

Christopher Kramer: „Die 13 ist eigentlich meine Glückszahl bzw die unserer Famile, deswegen glaube ich nicht daran, dass da irgendein ,Fluch' auf mir liegt. Es gibt halt leider immer Phasen, in denen es nicht läuft. Wobei ich in Wegberg ja eigentlich mein 13.Tor schon gemacht habe, das aber, warum auch immer, abgepfiffen wurde. Ich werde darüber stehen und weiter machen."