Wuppertal. Bei Temperaturen über 30 Grad selbst am frühen Abend waren am Mittwoch 3400 Zuschauer ins Stadion am Zoo gekommen, um Fußball-Regionalligst Wuppertaler SV und Bayer Leverkusen zu sehen. 2:0 (0:0) stand es am Ende von 90 schweißtreibenden Minuten für den Bundesligisten, der sich noch vier Wochen vor dem Saisonstart befindet, während es für den WSV bereits am Samstag in der Liga in die Vollen geht.

Werbung betreiben, sich dem Trainer zeigen und doch auch mit den Kräften haushalten, lautete die Vorgabe beim WSV, bei dem niemand 90 Minuten spielen musste. Leverkusen bot neben seinen Stars wie Volland, Wendell oder Bellarabi vier U 19-Spieler auf. Trainer Heiko Herrlich musste noch auf die angeschlagenen Jonathan Tah und Sven Bender verzichten.

Beim WSV standen dagegen Kamil Bednarski, Jan Steffen-Meier und Enes Topal nach Verletzungen wieder in der Startelf. Ein überraschendes und umjubeltes Comeback nach sieben Monaten gab in der 71. Minute: Kevin Hagemann, dem der Arzt nach seiner Schulter-OP grünes Licht gegeben hatte.

Rudi Völler im Interview mit dem Sender Sky.

Heiko Herrlich und WSV-Trainer Christian Britscho vor dem Spiel im Gespräch.

Weil die Trainerbänke auf der Gegengerade voll in der Sonne stehen, hatten die Verantwortlichen im Schatten der Haupttribüne Ersatzbänke aufgestellt. Auf dem Feld, das zunehmend ebenfalls im Schatten lag, schonten sich die WSV-Akteure zunächst nicht. Sie bearbeiten die Leverkusener Profis mit einem ähnlich aufmerksamen Pressing wie am vergangenen Samstag Testgegner Steinbach. Gefahr vor Leverkusens Tor brachte immer wieder der schnelle Topal. Er ließ allerdings mehrmals Kaltschnäuzigkeit vermissen.