Bei Temperaturen um die 30 Grad selbst am frühen Abend waren am Mittwoch Abend rund 3000 Zuschauer ins Stadion am Zoo gekommen, um Fußball-Regionalligst Wuppertaler SV und Bayer Leverkusen zu sehen. 2:0 (0:0) stand es am Ende von 90 schweißtreibenden Minuten für den Bundesligisten, der sich noch vier Wochen vor dem Saisonstart befindet, während es für den WSV bereits am Samstag in der Liga in die Vollen geht.

Werbung betreiben, sich dem Trainer zeigen und doch auch mit den Kräften haushalten, lautete die Vorgabe beim WSV, bei dem niemand 90 Minuten spielen musste. Auch Leverkusen bot neben seinen Stars wie Volland, Wendell oder Bellarabi einige Jugendspieler auf. Trainer Heiko Herrlich verzichtet etwa auf Nationalverteidiger Jonathan Tah und den Bender-Zwilling Sven, die leichte Wehwehchen haben.

Beim WSV standen dagegen Kamil Bednarski, Jan Steffen-Meier und Enes Top nach Verletzungen wieder in der Startelf. Ein überraschendes Comeback nach sieben Monaten gab in der 71. Minute Kevin Hagemann, der nach Schulter-OP nun wieder in die Zweikämpfe gehen darf. Weil die Trainerbänke auf der Gegengerade voll in der Sonne stehen, hatten die Verantwortlichen im Schatten der Haupttribüne stattdessen Ersatzbänke aufgestellt.

Auf dem Feld, das zunehmend ebenfalls im Schatten lag, schonten sich die WSV-Akteure zunächst nicht. Sie bearbeiten die Leverkusener Profis mit einem ähnlich aufmerksamen Pressing wie am vergangenen Samstag Testgegner Steinbach. Gefahr vor Leverkusens Tor brachte immer wieder der schnelle Enes Topal, ließ allerdings mehrmals Kaltschnäuzigkeit vermissen. Etwa als er allein auf Torwart Ramazan Özcan zulief, aber erst zögerte und dann verzog. Im Gegenzug die erste Leverkusener Chance. Den Flachschuss von Nachwuchsstürmer Ayman Azhil lenkte Torwart Sebastian Wickl stark zur Ecke. Erst langsam erarbeitete sich der Erstligist ein Übergewicht.

Dennis Malura, der mit seinem Ex-Essener Kollegen Jan-Steffen Meier zunächst die Innenverteidigung bildete, klärte einmal aufmerksam vor Stürmerstar Kevin Volland. Ein 18-Meter-Schuss von Karim Bellarabi und ein Flachschuss von Sam Schreck strichen nur knapp am WSV vorbei, doch gegen Ende der ersten Hälfte kam der WSV noch einmal. Auffällig Kamil Bednarski der als spielender Stürmer in der zentrale ständig anspielbar war Bälle gut weiterleitete. Noch zwei Topal-Chancen, ein schöner Schuss von Offensiverteidiger Angelo Langer und ein wegen Foulsspiels nicht anerkanntes Kopfballtor von Jan-Steffen Meier nach Ecke beschlossen die Halbzeit, nach das Unentschieden für den WSV hochverdient war, es durchaus auch hätte 2:2 stehen können.