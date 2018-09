Erwartungsgemäß hatte Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Mittwoch das Pokalspiel gegen den vier Klassen tiefer spielenden SV Rees 8:9 (4:0) gewonnen. Erstmals als neuer WSV-Cheftrainer war Adrian Alipour dabei. Gegen Alemannia Aachen feiert er seine Liga-Premiere. Die erste Hälfte ist gespielt.

Der WSV hat in den ersten 30 Minuten ein aggressives Pressing gespielt und kam in dieser Zeit auch zu einigen sehenswerten und gefährlichen Torchancen. Zählbares kam dabei aber noch nicht herum. Mit einem torlosen Remis geht es in die Pause.

Die erste Halbzeit nachlesen, die zweite live mitverfolgen: Hier geht es zu unserem Liveticker!