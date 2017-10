Beim 0:2 (0:0) gegen den Tabellenvierten mangelt es nach einer schwierigen Auswärtswoche an Kraft und Ideen.

Wiedenbrück. Am Ende war der Akku leer. Enttäuscht schlichen die Spieler des Wuppertaler SV am Samstag nach der 0:2-Niederlage trotz der anschließenden aufbauenden Wortes ihres Trainers vom Rasen des Jahnstadions in Wiedenbrück. Unter dem Strich standen ein Punkt und zehn Gegentore aus der englischen Woche mit den schweren Auswärtsspielen in Dortmund, Köln und eben beim SC Wiedenbrück. Die Niederlage dort war verdient, weil die Gastgeber in der zweiten Halbzeit nach schneller Führung mehr zuzusetzen hatten und dem WSV, der die Kontertaktik liebt, einfach die Mittel fehlten, um den neuen Tabellen-Vierten noch ernsthaft in Gefahr zu bringen.

„Eine schlechte Woche. Wir haben ein bisschen das umgeworfen, was wir uns vorher aufgebaut haben“, sagte Kapitän Gaetano Manno leise, wurde dann aber gleich wieder kämpferisch: „Nächste Woche gegen Uerdingen, das wird ein ganz anderes Spiel.“

In der Tat hätte sich der WSV – vor Wochenfrist noch mit vier Punkten weniger als Uerdingen auf Platz vier liegend – eine bessere Ausgangsposition für das Topspiel gegen den Tabellenführer am kommenden Samstag gewünscht. Nun sind es sieben Punkte Rückstand und in der sehr engen Tabellen noch Platz sechs.

„Wir sind noch lange keine Spitzenmannschaft“, betonte Stefan Vollmerhausen in der Pressekonferenz nach dem Spiel zum wiederholten Mal, während es von seinem Gegenüber Ex-WSVer Björn Mehnert artig Komplimente für die „gute und kontinuierliche Arbeit in Wuppertal“ gab.

Am Samstag fehlte aber schlicht der Plan B, um mit schweren Beinen die Auswärtswoche noch zu einem positiven Abschluss bringen zu können. Da nutzte auch das Lamentieren über die sehr unglückliche Ansetzung durch den Verband mit drei Spielen in der Fremde binnen einer Woche nichts.

WSV

Gelbe Karten

Zuschauer

Tore

Schiedsrichter

SC Wiedenbrück Mroß – Wirtz, Pytlik, Duschke, Schmetz, Heidemann – Manno, Windmüller, Mandt, Dowidat (66. Khadraoui) – Kramer. Zech, Geisler – Heidemann, Duschke 695, davon gut 200 aus Wuppertal 1:0 Zech (48.), 2:0 Maier (57.) Florian Exner Hölscher – Volkmer, Twyrdy, Wolff, Büyüksakarya - Batarilo-Cerdic (88. Diarra), Zech, Geisler, Mohammed (75. Brinkmann) – Yildirim, Maier (78. Celik).

Vollmerhausen hatte bis auf eine Ausnahme die gleiche Elf auf den Rasen gestellt wie beim 3:6 in Köln am Mittwoch. Und die betraf keinen Feldspieler, sondern die Torwartposition, auf der Stammkeeper Sebastian Wickl zuletzt die Erwartungen des Trainers nicht erfüllt hatte. Für ihn brachte er Joshua Mroß. Der machte seine Sache auch gut, hatte allerdings etwas Glück, dass er nicht schon nach acht Minuten nach einem windunterstützen Freistoßkracher von Stipe Batarilo-Cerdic an die Latte hinter sich greifen musste.