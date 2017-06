Für 250 Euro können die Anhänger ihren Namen auf das neue Jersey drucken lassen. 500 Plätze gibt es. Ein Fünftel der Gesamtsumme geht an den Verein Ein Dach für die Nord.

Wuppertal. Es ist nur noch etwas über ein Monat, bis der Ball in der Regionalliga West wieder rollt. Doch bereits übermorgen steht für den Wuppertaler SV das erste Testspiel auf dem Prgramm. Im Sonnborner Hafen trifft Rot-Blau auf den Bezirksliga-Absteiger in Blau-Gelb. Höchste Zeit also, das Trikot für die kommende Spielzeit inklusive neuem Sponsor zu präsentieren. Und der wurde diesmal nicht wie im vergangenen Jahr verlost. Wie in der Saison 2013/2014 steht auch die nun beginnende Spielzeit im Zeichen der Fans des Sportvereins.

20 Zeichen stehen für den Namen zur Verfügung

„Wir wollen der Stadt, der Region und unseren Fans und Mitgliedern mit verschiedenen Aktionen etwas zurückgeben und damit Danke sagen für die sensationelle Unterstützung insbesondere in den letzten Jahren“, so Lothar Stücker, Sprecher des WSV-Vorstandes. „Als besondere Geste stellen wir dafür den Fans die Trikotwerbung für die neue Saison zur Verfügung.“

Gegen Zahlung von 250 Euro kann jeder Anhänger seinen Vor- und Zunamen, den Namen seines Fanclubs oder auch seines Unternehmens auf das offizielle Trikot drucken lassen. Es stehen jeweils 20 Zeichen zur Verfügung.

Damit unterstützen Fans gleichzeitig die Initiative „Ein Dach für die Nord“ und ihren Herzensverein.

Wie der WSV mitteilt, erhält die Initiative 25 000 Euro, sollten alle zur Verfügung stehenden 500 Plätze auf dem Trikot verkauft werden. Aber: Wie oft dieses Trikot im Laufe der Regionalliga-Saison eingesetzt werden darf, entscheidet noch der Fußballverband.

Der Verein „Ein Dach für die Nord“ war 2008 mit dem Ziel, die damals mit Kräften aus dem zweiten Arbeitsmarkt erneuerte Fantribüne zu überdachen, gestartet. Laut Kostenschätzung des Vereins wird die Überdachung je nach Ausführung des Dachs, das auch als Schallschutz für das Zooviertel dienen soll, mit mehr als 300 000 Euro an Materialkosten sowie noch einmal der gleichen Summe für Fundamente zu Buche schlagen.

