Das Trainingslager ist noch nicht endgültig finanziert, WSV "sei es den Spielern aber schuldig".

Wuppertal. Wie Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wird das Team von Trainer Stefan Vollmerhausen in der letzten Januarwoche 2018 ins Trainingslager nach Spanien fliegen. Dort sollen die Spieler den nötigen Feinschliff für das ab Mitte Februar beginnende Restprogramm in der Regionalliga West bekommen.

WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler betonte, dass der Vorstand selbst ein finanzielles Risiko mit dem Trainingslager einginge, da es noch nicht endgültig finanziert sei. Das sei er den Spielern aber schuldig. ull