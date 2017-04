Wuppertal. Dennis Prostka wird ab der kommenden Saison neuer Torwarttrainer beim Wuppertaler SV. Das teilt der Regionaligaverein am Mittwoch mit. "Als gebürtiger Wuppertaler freue ich mich natürlich auf die Aufgabe bei meinem Heimatverein", sagt Prostka. Die Arbeit mit dem Trainerteam in den den letzten Monaten habe so viel Spaß gemacht, dass er nicht lange überlegen musste.

Sportdirektor Manuel Bölstler ist überzeugt von den Fähigkeiten des neuen Torwarttrainers: "Dennis hat schon seit dem Winter immer mal wieder bei uns ausgeholfen. Wir sind überzeugt von seinen Fähigkeiten und freuen uns nun, dass er für die kommende Saison unterschrieben hat."