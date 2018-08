Ein Debakel hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Sonntag an der Hafenstraße erlebt: Gegen den Erzrivalen RWE unterlag das Team von Trainer Christian Britscho am Ende mit einem blamablen 1:5. Der Ehrentreffer gelang Gino Windmüller.

