Ahlen. Der Wuppertaler SV hat seine Siegesserie nach der Winterpause fortgesetzt. Der Fußball-Regionalligist erkämpfte und erspielte sich am Samstag beim abstiegsbedrohten Team von Rot-Weiss Ahlen den dritten Sieg in Folge. 4:1 (1:0) hieß es am Ende völlig verdient. Damit lautet die beeindruckende Bilanz nun drei Siege und 13:3 Tore. Der vierte Platz wurde ausgebaut.



Vor 1000 Zuschauern, davon die Hälfte aus Wuppertal, nahm der Tabellenvierte den erwarteten Kampf voll an und spielte aufbauend darauf seine individuelle Klasse aus. Bei 1:0 nach 21. Minuten war es die Stärke bei Standards. Nach einem Eckball von Holldack legte Teijsse per Kopf auf Peter Schmetz vor, der aus fünf Metern Ex-Profi Sascha Kirschstein im Ahlener Tor das erste Mal überwand. Zur Pause hätte der WSV auch höher führen können. Danach kam er kurzzeitig unter Druck, antwortete aber mit dem 2:0 durch Enzo Wirtz nach tollem Angriff über Kevin Hagemann hervorragend. Auch das 1:2 nach einem von Kevin Pytlik sehr unglücklich verursachten Freistoß konnte den WSV nicht mehr stoppen. Mit zwei Klassetoren machte der im Winter gekommene Andreas Ivan alles klar.



Insgesamt wieder ein überzeugender Auftritt. So kann es weitergehen.

