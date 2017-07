Der Mittelfeldspieler hatte den Sportverein in der Rückrunde der abgelaufenen Saison verstärkt.

Wuppertal. Andreas Ivan wechselt vom Wuppertaler SV an den Alsenweg nach Mannheim in die Südwest-Regionalliga. Der SV Waldhof hat den 22-jährigen Mittelfeldspieler verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2018 ausgestattet. „Andreas hat in den Testspielen und in den Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns überzeugt“, sgate Mannheims Cheftrainer Gerd Dais. In der abgelaufenen Saison absolvierte der ehemalige rumänische U21-Nationalspieler 19 Partien in der Regionalliga West und erzielte drei Treffer. Ivan war in der Winterpause von RWE zum WSV gewechselt.