Wuppertal. Jetzt wird es ganz schwer für die A-Jugend des Wuppertaler SV, den Klassenerhalt in der Bundesliga-West noch zu schaffen. Mit 0:3 (0:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Britscho am Sonntag am heimischen Uellendahl gegen den direkten Konkurrenten Preussen Münster und verpasste es, die Abstiegsränge zu verlassen. Nach dem 0:1-Pausenrückstand hatten sich die Gastgeber für die zweite Hälfte viel vorgenommen, wurden aber drei Minuten nach Wiederbeginn mit dem 0:2 eiskalt erwischt. Das 3:0 für Münster, das sich damit seiner Abstiegssorgen fast schon entledigte, fiel nach 79 Minuten.



Vier Spieltage vor Saisonende hat der WSV weiter zwei Punkte Rückstand und das deutlich schlechtere Torverhältnis gegenüber Rot-Weiss Essen, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Erschwerend kommt hinzu, dass der WSV noch gegen die Top-Teams aus Mönchengladbach (9. April), Dortmund (22. April) und Schalke (6. Mai) antreten muss.