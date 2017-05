Bielefeld. Nach vier Jahren in der höchsten deutschen Jugendspielklasse, müssen die A-Jugend-Fußballer des Wuppertaler SV die Bundesliga West vorerst wieder verlassen. Am vorletzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Britscho mit 1:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld. Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz hätte allerdings auch ein Sieg eventuell nicht mehr gereicht, um am letzten Spieltag gegen Schalke vielleicht doch noch den Strohhalm ergreifen zu können.

Die Wuppertaler suchten in Bielefeld von Beginn an mit viele Offensivdrang ihre vermeintlich letzte Chance, mussten aber nach 29 Minuten durch Rui-Jorge Monteiro-Mendes den 0:1-Rückstand hinnehmen. Nur sieben Minute später erzielte Toni Zupo den verdienten Ausgleich. Doch kurz vor Schluss gelang Bielefeld noch der Siegtreffer. So rutschte der WSV noch auf den letzten Platz ab.

Bei den Wuppertalern werden bereits die Weichen für die kommenden Saison gestellt, in der man dann eine bedeutende Rolle in der Niederrheinliga spielen will. Trainer Christian Britscho wird bleiben, unabhängig von der Liga stehen auch schon rund 20 Spieler fest, so Jugendleiter Dirk Schneider.